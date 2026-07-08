Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Kourio Municipality
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Ogród

Wille z ogrodem na sprzedaż w Kourio Municipality, Cypr

;
Ypsonas Municipality
13
Willa Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Willa w Ypsonas Municipality, Cypr
Willa
Ypsonas Municipality, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż: Odkryj tę piękną, oddzielną willę oferującą komfort i styl w sercu Ypsonas. Ten…
$3,36M
Zostaw prośbę
Willa w Ypsonas Municipality, Cypr
Willa
Ypsonas Municipality, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Przestronna willa na sprzedaż w Ypsonas, na dużej działce 640 m2, oferująca 200 m2 powierzch…
$698,658
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Kourio Municipality, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się