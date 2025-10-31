Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Kourio Municipality
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Dom
  6. Ogród

Długoterminowy wynajem domy z ogrodem w Kourio Municipality, Cypr

Ypsonas Municipality
5
2 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Episkopi Municipality, Cypr
Dom 3 pokoi
Episkopi Municipality, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
This stunning house is Located in Episkopi village and is a 10 minute drive to Limassol.The …
$4,413
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Erimi Municipality, Cypr
Dom 3 pokoi
Erimi Municipality, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
This spacious house for rent in Erimi offers a comfortable living experience with an interna…
$2,439
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się