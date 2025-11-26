Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z ogrodem w Konia, Cypr

Mieszkanie 3 pokoi w Konia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Konia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Do wynajęcia: Przestronne mieszkanie na parterze w bardzo pożądanej i spokojnej okolicy Kon…
$4,955
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Konia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Konia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 143 m²
Do wynajęcia: Przestronne trzy sypialnie i jeden pokój biurowy pół-oddzielny dom w bardzo s…
$1,613
za miesiąc
