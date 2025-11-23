Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Koinoteta Talas
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie
  6. Ogród

Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z ogrodem w Koinoteta Talas, Cypr

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Fully furnished 3 bedroom detached villa with private swimming pool available for long term …
$3,484
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Mieszkanie 3 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 123 m²
? Villa for rent – Move-In Ready January 2026 | View Anytime This beautiful, fully furnishe…
$2,671
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Koinoteta Talas, Cypr

z Widok na góry
z Widok na morze