  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Koinoteta Pyrgou Lemesou
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie
  6. Ogród

Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z ogrodem w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr

3 obiekty total found
Mieszkanie 5 pokojów w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 220 m²
Exceptional Five-Bedroom Villa in Tranquil Pyrgos Countryside is offered fully furnished and…
$6,967
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
An exceptional Ground Floor Residence in One of Cyprus’s Finest Luxury Resorts - The Residen…
$3,484
za miesiąc
Mieszkanie 4 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Lovely house available fully furnished in the quiet village of Pyrgos.  Just 7 minutes drivi…
$5,225
za miesiąc
Parametry nieruchomości w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr

