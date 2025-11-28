Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Koinoteta Mouttagiakas
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie
  6. Ogród

Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z ogrodem w Koinoteta Mouttagiakas, Cypr

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Odkryj swój idealny dom nadmorski z tym pięknie odświeżony dwupokojowy apartament na sprzeda…
$2,841
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Mieszkanie 4 pokoi w Koinoteta Mouttagiakas, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Koinoteta Mouttagiakas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Położony w prestiżowej okolicy Mouttagiaka, ten wspaniały dom znajduje się zaledwie 3 minuty…
$5,185
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Koinoteta Mouttagiakas, Cypr

z Widok na morze
z Basen
Realting.com
Udać się