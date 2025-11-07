Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Cypr
  3. Koinoteta Mouttagiakas
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Ogród

Domy z ogrodem na sprzedaż w Koinoteta Mouttagiakas, Cypr

wille
20
2 obiekty total found
Szeregowiec w Koinoteta Mouttagiakas, Cypr
Szeregowiec
Koinoteta Mouttagiakas, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Aqua Park - is a modern residential complex in Limassol's tourist area, located within the …
$574,799
Dom 3 pokoi w Mouttagiaka, Cypr
Dom 3 pokoi
Mouttagiaka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
This attractive resale house offers comfortable living with an internal space of 97 m2. The …
$783,816
