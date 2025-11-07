Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Koinoteta Mouttagiakas
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Mieszkania w górach na sprzedaż w Koinoteta Mouttagiakas, Cypr

penthouse’y
6
kawalerki
5
1 pokojowe
23
2 pokojowe
46
Pokaż więcej
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Mouttagiaka, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mouttagiaka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 324 m²
Nestled in the peaceful hills of Mouttagiaka, this modern 3-bedroom villa offers the perfect…
$1,67M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Mouttagiaka, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mouttagiaka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 324 m²
Nestled in the peaceful hills of Mouttagiaka, this modern 3-bedroom villa offers the perfect…
$1,68M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Koinoteta Mouttagiakas, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się