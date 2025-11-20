Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Koinoteta Mandrion
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie

Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Koinoteta Mandrion, Cypr

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
FOR RENT – Seafront Penthouse in Mandria, Paphos An exceptional rental opportunity in one o…
$980
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Udać się