  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Koinoteta Agiou Tychona
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Bungalow

Wynajem długoterminowy bungalowów w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr

2 obiekty total found
Bungalow 4 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Bungalow 4 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Witamy w twoim wymarzonym domku, teraz dostępne do wynajęcia! Ten wspaniały obiekt oferuje 2…
$4,494
za miesiąc
Zostaw prośbę
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Bungalow z 2 sypialniami w Agios Tychonas, Cypr
Bungalow z 2 sypialniami
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Odkryj to pięknie utrzymane i w pełni umeblowane 2-pokojowe nieruchomości znajduje się w poł…
$2,420
za miesiąc
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Parametry nieruchomości w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr

z Ogród
