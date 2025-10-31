Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Kidasi
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Kidasi, Cypr

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie w Kidasi, Cypr
Mieszkanie
Kidasi, Cypr
It lies within Π1 tourist residential zone ,building factor of 15% coverage rate of 15% and …
$347,202
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Kidasi, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się