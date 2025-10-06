Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Kapedes
  4. Komercyjne
  5. Nieruchomości inwestycyjne

Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Kapedes, Cypr

Nieruchomości inwestycyjne Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Nieruchomości inwestycyjne 795 m² w Kapedes, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 795 m²
Kapedes, Cypr
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 795 m²
A ground floor building in residential area, in Kapedes in Nicosia District.  It has an irre…
$240,192
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się