Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Kaminaria
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Mieszkania w górach na sprzedaż w Kaminaria, Cypr

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie w Kaminaria, Cypr
Mieszkanie
Kaminaria, Cypr
Land for sale w Kaminaria wsi jest teraz dostępna. Grunty są strefą Z1, współczynnik pokryci…
$174,053
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Kaminaria, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się