Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Kakopetria, Cypr

Nieruchomości inwestycyjne 1 404 m² w Kakopetria, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 1 404 m²
Kakopetria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 404 m²
A restaurant and a two-storey house located in the picturesque village of Kakopetria, Nicosi…
$520,829
