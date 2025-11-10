Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Ineia, Cypr

3 obiekty total found
Dom 2 pokoi w Ineia, Cypr
Dom 2 pokoi
Ineia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Situated on a generous 700 m² plot, this charming property has been fully renovated in 2025 …
$310,065
Willa w Ineia, Cypr
Willa
Ineia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Trzy (3) sypialnia dom do wynajęcia w pięknej wsi Innia, Pafos z pięknym widokiem. W pełni …
$505,916
Dom 2 pokoi w Ineia, Cypr
Dom 2 pokoi
Ineia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Discover a charming home in the picturesque village of Ineia. This beautiful resale house of…
$203,212
Parametry nieruchomości w Ineia, Cypr

