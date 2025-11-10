Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Ineia
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na morze

Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Ineia, Cypr

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Mieszkanie w Ineia, Cypr
Mieszkanie
Ineia, Cypr
For sale: A fantastic development land opportunity measuring 5,686 m², located in the peacef…
$290,302
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Ineia, Cypr
Mieszkanie
Ineia, Cypr
Large residential land in Ineia For sale is the 1/2 share of the field which corresponds …
$209,018
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Ineia, Cypr

z Ogród
z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się