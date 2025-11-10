Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania na sprzedaż w Giolou, Cypr

Mieszkanie w Giolou, Cypr
Mieszkanie
Giolou, Cypr
This land is located in Loukroumou, Paphos.It has an area of 12,660sqm and is landlocked (c.…
$49,351
Mieszkanie w Giolou, Cypr
Mieszkanie
Giolou, Cypr
For sale: Large field with a plot size of 8,160 square meters, located in the peaceful area …
$75,479
Mieszkanie w Giolou, Cypr
Mieszkanie
Giolou, Cypr
Agricultural land located in Giolou, Paphos The size of this property is 3345 m.sq and it…
$19,160
Mieszkanie w Giolou, Cypr
Mieszkanie
Giolou, Cypr
Corner residential plot in a quiet and attractive location in Giolou community in Paphos Dis…
$116,121
Mieszkanie w Giolou, Cypr
Mieszkanie
Giolou, Cypr
For sale: A fantastic building plot located in the charming village of Giolou. This generous…
$81,285
Mieszkanie w Giolou, Cypr
Mieszkanie
Giolou, Cypr
For sale three consecutive agricultural land with a total area of 11708 sq.m. They are locat…
$127,733
Parametry nieruchomości w Giolou, Cypr

