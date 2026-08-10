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Domy Szeregowe nad morzem w Jermasoja, Cypr

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2 obiekty total found
Szeregowiec 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Szeregowiec 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowy kompleks dziesięciu kamienic z trzema sypialniami znajduje się w zielonej okolicy prest…
$676,665
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Szeregowiec 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Szeregowiec 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowy kompleks dziesięciu kamienic z trzema sypialniami znajduje się w zielonej okolicy prest…
$706,518
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