  2. Cypr
  3. Gerasa
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Gerasa, Cypr

2 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Gerasa, Cypr
Dom 3 pokoi
Gerasa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Eco- Friendly 3- Sypialnia Dom w Pine Forest Near Heritage School 120 m ² dom otoczony przy…
$514,732
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Dom 3 pokoi w Gerasa, Cypr
Dom 3 pokoi
Gerasa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
120 m2 Dom w lesie sosnowym, obok rzeki. > bardzo blisko do szkoły Heritage i szkoły na wys…
$512,020
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Parametry nieruchomości w Gerasa, Cypr

Tanie
Luksusowe
