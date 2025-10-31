Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Gerasa
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Gerasa, Cypr

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Mieszkanie w Gerasa, Cypr
Mieszkanie
Gerasa, Cypr
Agricultural land in Gerasa community of Limassol District. It is situated at a distance app…
$13,935
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Gerasa, Cypr
Mieszkanie
Gerasa, Cypr
For sale: A spacious field with a plot size of 14,716 square meters, situated in the scenic …
$104,509
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Gerasa, Cypr

z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się