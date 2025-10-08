Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Foini
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Foini, Cypr

Willa Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Willa w Fini, Cypr
Willa
Fini, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 82 m²
Nestled in the heart of the picturesque mountain village of Foini, this cozy 2-bedroom semi-…
$232,942
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w Fini, Cypr
Willa
Fini, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 82 m²
Nestled in the heart of the picturesque mountain village of Foini, this cozy 2-bedroom semi-…
$232,942
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Foini, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się