Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Episkopi Pafou
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Mieszkania w górach na sprzedaż w Episkopi Pafou, Cypr

3 pokojowe
8
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Episkopi, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Episkopi, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 162 m²
3 Bed House For Sale In Episcopi Paphos Cyprus The properties are off plan and will start a…
$638,665
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Episkopi, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Episkopi, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 162 m²
3 Bed House For Sale In Episcopi Paphos Cyprus The properties are off plan and will start a…
$574,799
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Episkopi Pafou, Cypr

z Ogród
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się