Domy Szeregowe nad morzem w East Paphos Municipality, Cypr

Szeregowiec w Yeroskipou, Cypr
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
A residential complex with unique designs, harmoniously blending nature with modern architec…
$805,597
Zostaw prośbę
Fox Smart Estate Agency
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Szeregowiec w Yeroskipou, Cypr
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
A residential complex with unique designs, harmoniously blending nature with modern architec…
$812,847
Zostaw prośbę
Fox Smart Estate Agency
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Parametry nieruchomości w East Paphos Municipality, Cypr

