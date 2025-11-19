Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy Szeregowe z ogrodem w East Paphos Municipality, Cypr

Yeroskipou
12
Konia
3
12 obiektów total found
Szeregowiec w Yeroskipou, Cypr
Szeregowiec
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
A residential complex with unique designs, harmoniously blending nature with modern architec…
$805,597
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Szeregowiec w Yeroskipou, Cypr
Szeregowiec
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
A residential complex with unique designs, harmoniously blending nature with modern architec…
$812,847
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Szeregowiec w Konia, Cypr
Szeregowiec
Konia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Two bedroom townhouse in a luxury complex in Konia Village. This fabulous residence belon…
$418,035
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Szeregowiec w Konia, Cypr
Szeregowiec
Konia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Two bedroom townhouse in a luxury complex in Konia Village. This fabulous residence belon…
$414,307
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Szeregowiec w Yeroskipou, Cypr
Szeregowiec
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
This modern elegance with Mediterranean design surrounded by orchards and ensconced within l…
$410,279
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Szeregowiec w Yeroskipou, Cypr
Szeregowiec
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Modern elegance with Mediterranean design. Surrounded by orchards and ensconced within la…
$443,078
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Estate Service 24Estate Service 24
Szeregowiec w Yeroskipou, Cypr
Szeregowiec
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
This modern elegance with Mediterranean design surrounded by orchards and ensconced within l…
$413,971
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Szeregowiec w Yeroskipou, Cypr
Szeregowiec
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
This modern elegance with Mediterranean design surrounded by orchards and ensconced within l…
$429,648
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Szeregowiec w Yeroskipou, Cypr
Szeregowiec
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
This masterpiece gated project includes 50 designed luxurious modern living units for invest…
$478,999
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
VernaVerna
Szeregowiec w Yeroskipou, Cypr
Szeregowiec
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Modern elegance with Mediterranean design. Surrounded by orchards and ensconced within la…
$447,066
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Szeregowiec w Yeroskipou, Cypr
Szeregowiec
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
This modern elegance with Mediterranean design surrounded by orchards and ensconced within l…
$425,815
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Szeregowiec w Yeroskipou, Cypr
Szeregowiec
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
This masterpiece gated project includes 50 designed luxurious modern living units for invest…
$474,727
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano

Parametry nieruchomości w East Paphos Municipality, Cypr

z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
