Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z widokiem na góry w East Limassol Municiplaity, Cypr

Mieszkanie 2 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Seafront two bedroom apartment located in Agios Tychonas (tourist area) is available now. …
$3,484
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Perfectly located in Agios Athanasios area in Limassol, easy access to the highway , yet f…
$2,555
za miesiąc
Zostaw prośbę
