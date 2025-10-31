Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z ogrodem w East Limassol Municiplaity, Cypr

Jermasoja
93
Demos Agiou Athanasiou
40
Koinoteta Agiou Tychona
18
Koinoteta Mouttagiakas
6
8 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Welcome to this stunning, modern two-story home, offering a perfect blend of comfort, style,…
$5,225
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
This beautiful 2-bedroom maisonette is situated in the heart of the tourist area in Potamos …
$3,484
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
A stunning, detached, and private villa in the exclusive area of Agios Tychonas, Limassol, w…
$6,387
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 7 pokojów w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 7 pokojów
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 480 m²
Available 7 bedrooms luxury villa in the prestigious area of Agios Tychonas 2 mins drive fr…
$6,967
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 7 pokojów w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 7 pokojów
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 530 m²
This six-bedroom villa in Potamos Germasogeias, Limassol offers a luxurious and spacious liv…
$11,612
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Koinoteta Parekklesias, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Koinoteta Parekklesias, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
An exceptional four bedroom property located on the seafront of Limassol. This charming re…
$5,458
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 431 m²
Lovely five bedroom villa in Agios Tychonas with swimming pool and sea view  is available no…
$9,290
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 550 m²
An amazing five bedroom detached villa located in the Kalogyros in Limassol with panoramic …
$9,290
za miesiąc
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w East Limassol Municiplaity.

penthouse’y

Parametry nieruchomości w East Limassol Municiplaity, Cypr

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen