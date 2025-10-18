Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr

1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Piętro 1
This modern apartment is situated in Meneou, just a short drive from the beach and Larnaca I…
$1,523
za miesiąc
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
