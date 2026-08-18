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Mieszkania na sprzedaż w Dhekelia, Cypr

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2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Minden, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Minden, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Piętro 1/3
Pierwsze piętro dwupokojowe mieszkanie na sprzedaż przy drodze Dekeleia, Larnaca. Położony w…
$325,849
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Minden, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Minden, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 61 m²
Liczba kondygnacji 3
Furnished apartments in a residence with swimming pools, Larnaca, Cyprus We offer sea view …
$526,882
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Parametry nieruchomości w Dhekelia, Cypr

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