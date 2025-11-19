Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Demos Akama
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie
  6. Ogród

Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z ogrodem w Demos Akama, Cypr

Peyia
8
Koinoteta Kissonergas
7
6 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
For rent: This modern, detached house in Kissonerga offers a key-ready living experience in …
$3,251
za miesiąc
Mieszkanie 5 pokojów w Peyia, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Peyia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Discover this stunning detached villa for rent in the charming area of Peyia. Nestled among …
$11,612
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
For rent: This modern, detached house in Kissonerga offers a key-ready living experience in …
$3,222
za miesiąc
Mieszkanie 4 pokoi w Agios Georgios Peyeias, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Agios Georgios Peyeias, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Available for rent: This key-ready detached villa in Pegeia offers spacious and modern livin…
$9,207
za miesiąc
Mieszkanie 4 pokoi w Agios Georgios Peyeias, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Agios Georgios Peyeias, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Available for rent: This key-ready detached villa in Pegeia offers spacious and modern livin…
$9,290
za miesiąc
Mieszkanie 5 pokojów w Peyia, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Peyia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
This magnificent fully-furnished 5-bedroom, 5-bathroom seafront villa, is spanning on more t…
$10,451
za miesiąc
Parametry nieruchomości w Demos Akama, Cypr

z Widok na morze