  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Demos Agiou Athanasiou
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Pomieszczenie biurowe
  6. Ogród

Długoterminowy wynajem pomieszczeń biurowych z ogrodem w Demos Agiou Athanasiou, Cypr

Pomieszczenie biurowe 370 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 370 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 370 m²
Do wynajęcia jest przestronne, nowoczesne biuro znajduje się na parterze w pożądanym obszarz…
$6,743
za miesiąc
