Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Demos Agiou Athanasiou, Cypr

8 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Nieruchomości komercyjne
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Nowy budynek biurowy składający się ze sklepów i biur znajdujących się na ulicy Kolonakiou. …
$11,736
za miesiąc
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe 1 140 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 1 140 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 1 140 m²
Liczba kondygnacji 4
Budynek komercyjny w Agios Athanasiou Street Limassol (naprzeciwko Mercedes i Porsche showro…
$48,866
za miesiąc
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Liczba kondygnacji 3
Parter - 3 miejsca parkingowe na północ od budynku PLUS Bezpłatna przestrzeń z przodu budynk…
$10,427
za miesiąc
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Piętro 1
Podłoga z czterema biurami o łącznej powierzchni 500 m2. Pomieszczenia podzielone są na czte…
$7,016
za miesiąc
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe 432 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 432 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 432 m²
Piętro 1
Na wynajem biura na Kolonakiou o łącznej powierzchni pokrytej 448 metrów kwadratowych. Ma wł…
$17,322
za miesiąc
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Piętro 1
Podłoga z czterema biurami o łącznej powierzchni 500 m2. Pomieszczenia podzielone są na czte…
$27,442
za miesiąc
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe 266 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 266 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 266 m²
Piętro 1/4
Premium Office Development - Limassol Business District Położony w jednym z najbardziej pre…
$25,275
za miesiąc
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe 342 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 342 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 342 m²
Liczba kondygnacji 4
Premium Office Development - Limassol Business District Położony w jednym z najbardziej pre…
$32,496
za miesiąc
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский