Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Demos Agiou Athanasiou
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Bungalow

Wynajem długoterminowy bungalowów w Demos Agiou Athanasiou, Cypr

Bungalow Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Bungalow z 3 sypialniami w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Bungalow z 3 sypialniami
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Dobrze wyposażone nowoczesne 3-sypialnia, 2-łazienka bungalow znajduje się w południowo-po d…
$3,288
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Demos Agiou Athanasiou, Cypr

z Ogród
Realting.com
Udać się