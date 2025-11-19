Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Demos Agiou Athanasiou
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z widokiem na góry w Demos Agiou Athanasiou, Cypr

penthouse’y
4
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Perfectly located in Agios Athanasios area in Limassol, easy access to the highway , yet f…
$2,532
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Perfectly located in Agios Athanasios area in Limassol, easy access to the highway , yet f…
$2,555
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Demos Agiou Athanasiou, Cypr

z Ogród
z Widok na morze