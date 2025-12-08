Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Choulou
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie
  6. Ogród

Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z ogrodem w Choulou, Cypr

Mieszkanie 3 pokoi w Choulou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Choulou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piękny dom z kamienia w tradycyjnej wiosce Cho. Ten 3 sypialnia 2 łazienka nieruchomość posi…
$3,257
za miesiąc
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
