  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Choletria
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Dom

Wynajem długoterminowy domy w Choletria, Cypr

1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Choletria, Cypr
Dom 4 pokoi
Choletria, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Cztery sypialnie Dom do wynajęcia znajduje się na obrzeżach Pafos. Duży dom w bardzo odosob…
$2,138
za miesiąc
