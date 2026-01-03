Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Apesia
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie
  6. Ogród

Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z ogrodem w Apesia, Cypr

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Apesia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Apesia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Ten przestronny dom do wynajęcia oferuje doskonałą mieszankę komfortu i prywatności. Z hojną…
$3,457
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się