  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Apesia
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Apesia, Cypr

7 obiektów total found
Mieszkanie w Apesia, Cypr
Mieszkanie
Apesia, Cypr
Mieszkalny kawałek ziemi oferujący 6445m2 z pięknym widokiem w miejscowości Apesia w Limasso…
$558,876
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Apesia, Cypr
Mieszkanie
Apesia, Cypr
Nice 3654m kw. ziemi mieszkalnej z pięknym widokiem w miejscowości Apesia w Limassol. Obiekt…
$282,319
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Apesia, Cypr
Mieszkanie
Apesia, Cypr
Nowy na rynku, ładny 10099m kw. grunt mieszkalny składający się z dwóch części ziemi połączo…
$841,195
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Apesia, Cypr
Mieszkanie
Apesia, Cypr
Nice 5686m ² ziemi mieszkalnej z pięknym widokiem w miejscowości Apesia w Limassol. Obiekt j…
$305,365
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Apesia, Cypr
Mieszkanie
Apesia, Cypr
Przedstawiamy Państwu rozległą ziemię o powierzchni 18426m kw. położoną w miejscowości Apesi…
$288,081
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Apesia, Cypr
Mieszkanie
Apesia, Cypr
Pole rolnicze w Apezji, w dzielnicy Limassol. Znajduje się 1,7 km na południe od centrum gmi…
$57,616
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Apesia, Cypr
Mieszkanie
Apesia, Cypr
Grunty rolne położone w miejscowości Apesia w Limassol, w strefie G3, 10% stosunek pokrycia,…
$1,35M
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Apesia, Cypr

