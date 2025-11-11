Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania na sprzedaż w Anogyra, Cypr

9 obiektów total found
Mieszkanie w Anogyra, Cypr
Mieszkanie
Anogyra, Cypr
Residential land in Anogira village of Limassol district. It has an irregular shape with a…
$198,567
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Anogyra, Cypr
Mieszkanie
Anogyra, Cypr
Residential land located in Anogyra village of Limassol District. The property has a reg…
$110,315
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Anogyra, Cypr
Mieszkanie
Anogyra, Cypr
Residential land in Anogira village of Limassol district.  It has a regular shape with an ev…
$82,446
Zostaw prośbę
Ness Wii MarketNess Wii Market
Mieszkanie w Anogyra, Cypr
Mieszkanie
Anogyra, Cypr
The immediate surrounding area of the property mainly consists of vacant residential parcels…
$204,373
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Anogyra, Cypr
Mieszkanie
Anogyra, Cypr
Available residential land in Anogyra village in Limassol.The land size is 4014sqm, has 40% …
$87,091
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Anogyra, Cypr
Mieszkanie
Anogyra, Cypr
Residential land in Anogira village of Limassol district.  It has a regular shape and an inc…
$145,151
Zostaw prośbę
Estate Service 24Estate Service 24
Mieszkanie w Anogyra, Cypr
Mieszkanie
Anogyra, Cypr
The immediate surrounding area of the property consists of parcels with similar planning fe…
$17,418
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Anogyra, Cypr
Mieszkanie
Anogyra, Cypr
Residential land, in Anogira village, in Limassol District. The property has a triangular …
$58,060
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Anogyra, Cypr
Mieszkanie
Anogyra, Cypr
A Forest land  in Anogira village in Limassol in Z1 zone, 6% cover ratio, building density 6…
$29,030
Zostaw prośbę
Property InvestProperty Invest

