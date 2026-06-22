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Domy z basenem na sprzedaż w Akrotiri, Cypr

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Akrotiri village
78
2 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Kato Polemidion Municipality, Cypr
Dom 3 pokoi
Kato Polemidion Municipality, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Luksusowa willa z trzema sypialniami jest na sprzedaż w najbardziej prestiżowej strefie golf…
$1,95M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Dom 5 pokojów w Kato Polemidion Municipality, Cypr
Dom 5 pokojów
Kato Polemidion Municipality, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 5
Powierzchnia 248 m²
Spektakularna willa z 5 sypialniami jest oferowana na sprzedaż w najbardziej prestiżowej str…
$2,64M
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Agencja
John Taylor Cyprus
Języki komunikacji
English, Русский, Dutch
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Typy nieruchomości w Akrotiri.

wille

Parametry nieruchomości w Akrotiri, Cypr

Tanie
Luksusowe
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