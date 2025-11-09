Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Akoursos
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Akoursos, Cypr

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Mieszkanie 6 pokojów w Akoursos, Cypr
Mieszkanie 6 pokojów
Akoursos, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 545 m²
$1,84M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Akoursos, Cypr
Mieszkanie
Akoursos, Cypr
This residential plot is located close to the beautiful and well developed village of Kathik…
$441,260
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Akoursos, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się