Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Agios Therapon
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Agios Therapon, Cypr

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
8 obiektów total found
Mieszkanie w Agios Therapon, Cypr
Mieszkanie
Agios Therapon, Cypr
LAND OF 5017SQM IN AGIOS THERAPON Z1 ZONE
$81,285
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Agios Therapon, Cypr
Mieszkanie
Agios Therapon, Cypr
Land available in Agios Therapon village with Z1 zone , building density 6% and coverage 6%.…
$127,733
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Agios Therapon, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Therapon, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Nestled in the peaceful countryside of Agios Therapon, this delightful single-level detached…
$452,872
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Agios Therapon, Cypr
Mieszkanie
Agios Therapon, Cypr
Residential land for sale in Agios Therapon village, of Limassol. The land has an area of 3…
$104,509
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Agios Therapon, Cypr
Mieszkanie
Agios Therapon, Cypr
An agricultural land in Agios Therapon area in Limassol, in Z3 zone, 10% cover ratio, buildi…
$40,642
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Agios Therapon, Cypr
Mieszkanie
Agios Therapon, Cypr
Vineyard available in the lovely village of Agios Therapon, just 25kms north of Limassol.  T…
$92,897
Zostaw prośbę
Estate Service 24Estate Service 24
Mieszkanie w Agios Therapon, Cypr
Mieszkanie
Agios Therapon, Cypr
A residential land in Agios Ambrosios area in Limassol, in H4 & Z3 zone, 25% & 1% cover rati…
$116,121
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Agios Therapon, Cypr
Mieszkanie
Agios Therapon, Cypr
Land for sale located in Agios Therapon village in Limassol, in Z1 zone, with 0.6% cover rat…
$121,927
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Agios Therapon, Cypr

z Ogród
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się