Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Agios Ioannis
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Nieruchomości komercyjne

Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Agios Ioannis, Cypr

Nieruchomości komercyjne Usuwać
Wyczyść
4 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe w Agios Ioannis, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Agios Ioannis, Cypr
Office for Rent - Makariou Avenue, Limassol - 175 m ² Niedawno odnowiony, jasne i przestron…
$2,905
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Nieruchomości komercyjne 680 m² w Agios Ioannis, Cypr
Nieruchomości komercyjne 680 m²
Agios Ioannis, Cypr
Powierzchnia 680 m²
Liczba kondygnacji 4
This modern five-level residential building is situated in the peaceful yet central area of …
$13,863
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe 180 m² w Agios Ioannis, Cypr
Pomieszczenie biurowe 180 m²
Agios Ioannis, Cypr
Powierzchnia 180 m²
We are delighted to present a fully renovated and modern office space available for rent in …
$4,064
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe w Agios Ioannis, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Agios Ioannis, Cypr
Biura korporacyjne dla leasingu Podnieść swój biznes w prestiżowej lokalizacji na jednej z …
$14,780
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
Udać się