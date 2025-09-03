Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Cypr
  3. Agios Georgios Lemesou
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Pomieszczenie biurowe

Wynajem długoterminowy pomieszczeń biurowych w Agios Georgios Lemesou, Cypr

2 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe w Agios Georgios, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Agios Georgios, Cypr
Biuro / sklep znajduje się na ruchliwej alei z łatwym dostępem zarówno do centrum miasta, ja…
$3,252
za miesiąc
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe w Agios Georgios, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Agios Georgios, Cypr
Luksusowe biuro / sklep, centralnie położony na Nikou Pattichi Avenue z łatwym dostępem zaró…
$2,904
za miesiąc
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
