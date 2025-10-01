Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Agia Barbara, Cypr

2 obiekty total found
Dom 4 pokoi w Agia Varvara, Cypr
Dom 4 pokoi
Agia Varvara, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Ten 4-pokojowy dom półosobowy znajduje się w spokojnej miejscowości Agia Varvara, Pafos, ofe…
$269,029
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Agia Varvara, Cypr
Willa
Agia Varvara, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 380 m²
4-Sypialnia Villa w Agia Varvara, Pafos Przestronne życia 124; Spokojna lokalizacja 124; Ide…
$571,262
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
