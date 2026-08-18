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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Pag, Chorwacja

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22 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Simuni, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Simuni, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Ten ekskluzywny nowoczesny rozwój, położony w uroczej wiosce rybackiej Šimuni na wyspie Pag,…
$419,726
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Willa w Pag, Chorwacja
Willa
Pag, Chorwacja
Sypialnie 4
Powierzchnia 230 m²
We present you a carefully designed modern villa on the island of Pag that combines state-of…
$281,877
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Mieszkanie 2 pokoi w Pag, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Pag, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 68 m²
Wyspa Pag, nowy budynek, luksusowy apartament z jedną sypialnią 46.64 m2, na pierwszym piętr…
$409,482
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DD CO DEDD CO DE
Willa 3 pokoi w Pag, Chorwacja
Willa 3 pokoi
Pag, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
www.biliskov.com ID 14989 Pag, Bošana A luxurious three-bedroom apartment in a new buildin…
$461,388
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Dom 3 pokoi w Pag, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Pag, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 3
House with a fairytale view in a unique location, first row to the sea, Bošana, Pag Island T…
$476,076
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Willa 3 pokoi w Pag, Chorwacja
Willa 3 pokoi
Pag, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
www.biliskov.com ID 14991Pag, BošanaA luxurious three-bedroom penthouse in a new building wi…
$461,388
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LDV InvestLDV Invest
Dom 4 pokoi w Pag, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Pag, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 179 m²
Liczba kondygnacji 1
Luxury villa with infinity pool, sea view, 178.91 m2, Pag Luxury villa for sale with infinit…
$1,52M
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Mieszkanie 2 pokoi w Simuni, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Simuni, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
Wyspa Pag, nowy budynek, luksusowy dwupokojowy apartament 94.4 m2, na drugim i trzecim piętr…
$634,409
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Dom 7 pokojów w Simuni, Chorwacja
Dom 7 pokojów
Simuni, Chorwacja
Pokoje 7
Powierzchnia 347 m²
Liczba kondygnacji 3
House with 4 apartments in the first row to the sea, Šimuni (Pag) On the southwest side of t…
$730,721
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Mieszkanie 2 pokoi w Pag, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Pag, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Wyspa Pag, nowy budynek, luksusowy apartament z jedną sypialnią 46.64 m2, na pierwszym piętr…
$247,996
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Dom 4 pokoi w Vlasici, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Vlasici, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 1
On the southern side of the island of Pag, in the village of Vlašići, there is a family hous…
$221,431
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Willa 3 pokoi w Pag, Chorwacja
Willa 3 pokoi
Pag, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
www.biliskov.com ID 14992Pag, BošanaA luxurious three-bedroom penthouse in a new building wi…
$461,388
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Dom 14 pokojów w Pag, Chorwacja
Dom 14 pokojów
Pag, Chorwacja
Pokoje 14
Powierzchnia 420 m²
Liczba kondygnacji 2
HOUSE FOR SALE, PAG, Exceptional investment near the town of Pag, 8 apartments, 420 m2 of re…
$1,05M
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Mieszkanie 2 pokoi w Simuni, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Simuni, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Ten ekskluzywny nowoczesny rozwój, położony w uroczej wiosce rybackiej Šimuni na wyspie Pag,…
$396,250
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Mieszkanie 2 pokoi w Simuni, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Simuni, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Ten ekskluzywny nowoczesny rozwój, położony w uroczej wiosce rybackiej Šimuni na wyspie Pag,…
$424,554
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Mieszkanie 3 pokoi w Pag, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Pag, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Wyspa Pag, nowy budynek, luksusowy apartament z jedną sypialnią 46.64 m2, na pierwszym piętr…
$472,923
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Mieszkanie 2 pokoi w Simuni, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Simuni, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Ten ekskluzywny nowoczesny rozwój, położony w uroczej wiosce rybackiej Šimuni na wyspie Pag,…
$407,572
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Dom 3 pokoi w Pag, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Pag, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
www.biliskov.com ID: 13890 Pag Dwa wspaniałe nowo wyremontowane apartamenty o łącznej powier…
$288,368
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Willa 3 pokoi w Pag, Chorwacja
Willa 3 pokoi
Pag, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
www.biliskov.com ID 14990 Pag, Bošana A luxurious three-bedroom apartment in a new buildin…
$461,388
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Mieszkanie 2 pokoi w Pag, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Pag, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 2/3
Apartament nad brzegiem morza, pierwszy rząd, wyspa Pag, 49,49 m2 W tradycyjnym budynku tuż …
$184,895
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Mieszkanie 2 pokoi w Simuni, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Simuni, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Ten ekskluzywny nowoczesny rozwój, położony w uroczej wiosce rybackiej Šimuni na wyspie Pag,…
$401,911
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Dom 10 pokojów w Pag, Chorwacja
Dom 10 pokojów
Pag, Chorwacja
Pokoje 10
Powierzchnia 363 m²
Liczba kondygnacji 3
INVESTMENT, apartment building, view, parking, tavern, Pag, 363 m2, An apartment building fo…
$797,151
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