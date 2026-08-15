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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Grad Biograd na Moru, Chorwacja

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6 obiektów total found
Willa w Grad Biograd na Moru, Chorwacja
Willa
Grad Biograd na Moru, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Wspaniała willa z basenem w Biograd- na- moru zaledwie 400 metrów od plaży.Willa została wyb…
$1,15M
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Willa w Grad Biograd na Moru, Chorwacja
Willa
Grad Biograd na Moru, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Jedna i jedyna nieruchomość na pierwszej linii do morza z gaju oliwnego na całkowicie odizol…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Biograd na Moru, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Biograd na Moru, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Piętro 2/2
Two-Bedroom Apartment with Terrace, 59 m², Biograd On the second floor of a newer building, …
$213,681
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Biograd na Moru, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Biograd na Moru, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 2
New construction, two-room apartment with garden 81.51 m2, Biograd na Moru, Zadar A two-room…
$261,288
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Biograd na Moru, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Biograd na Moru, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Piętro 2/2
New construction, two-room apartment 76.94 m2, Biograd na Moru, Zadar On the second floor of…
$220,324
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Dom 5 pokojów w Grad Biograd na Moru, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Grad Biograd na Moru, Chorwacja
Pokoje 5
Powierzchnia 222 m²
Liczba kondygnacji 2
W centrum Biogradu znajduje się budynek mieszkalny z 3 apartamentami z jedną sypialnią, 2 ap…
$519,872
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