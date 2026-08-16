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Mieszkania na sprzedaż w Zadar County, Chorwacja

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Grad Zadar
47
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34
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228 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Opcina Preko, Chorwacja
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Mieszkanie 3 pokoi
Opcina Preko, Chorwacja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 1/2
Luksusowy apartament 2-BR z widokiem na morze, 476 m ² Yard (1 / 2 Share) & Potencjał ekspan…
$467,398
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Zaton, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Zaton, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 103 m²
Ten butikowy rozwój ośmiu luksusowych apartamentów jest doskonale położony w pierwszym rzędz…
$898,964
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Mieszkanie 3 pokoi w Zaton, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Zaton, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
W spokojnej Dalmacji Zaton, położony zaledwie piętnaście kilometrów od Zadar, znajduje się e…
$961,391
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 2 pokoi w Zaton, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Zaton, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
W spokojnej Dalmacji Zaton, położony zaledwie piętnaście kilometrów od Zadar, znajduje się e…
$425,196
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Mieszkanie w Nin, Chorwacja
Mieszkanie
Nin, Chorwacja
НОВОСТРОЙКА 100 м ОТ  МОРЯ город НИН Р анняя стадия строительства . 📍 Тихая локаци…
$294,851
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Mieszkanie 2 pokoi w Opcina Privlaka, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Opcina Privlaka, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 1/1
Sprzedajemy mieszkanie na pierwszym piętrze nowego budynku S101C w miejscowości Privlaka koł…
$288,613
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Kolan, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Kolan, Chorwacja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 104 m²
Piętro 1/3
The property is located in the first row by the sea, only ten meters from the shoreline. It …
$729,166
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Agencja
AGENCIJA Elite
Języki komunikacji
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Mieszkanie 2 pokoi w Zaton, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Zaton, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
W spokojnej Dalmacji Zaton, położony zaledwie piętnaście kilometrów od Zadar, znajduje się e…
$473,609
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Mieszkanie 3 pokoi w Nin, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Nin, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod identyfikacyjny: 143- 6
$302,691
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
Języki komunikacji
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Zadar, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 166 m²
Doświadcz najlepszych dalmatyńczyków mieszkających w tej ekskluzywnej willi miejskiej z zale…
$1,57M
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Penthouse w Municipality of Kolan, Chorwacja
Penthouse
Municipality of Kolan, Chorwacja
Sypialnie 2
Powierzchnia 127 m²
Discover this exceptional penthouse, located in a modern urban villa on one of the most beau…
$743,024
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Agencja
AGENCIJA Elite
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Mieszkanie 2 pokoi w Zaton, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Zaton, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Ten butikowy rozwój ośmiu luksusowych apartamentów jest doskonale położony w pierwszym rzędz…
$800,559
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Mieszkanie 2 pokoi w Zaton, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Zaton, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
W spokojnej Dalmacji Zaton, położony zaledwie piętnaście kilometrów od Zadar, znajduje się e…
$363,545
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Mieszkanie 2 pokoi w Nin, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Nin, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod identyfikacyjny: 143- 5
$300,495
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Mieszkanie 3 pokoi w Opcina Pakostane, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Opcina Pakostane, Chorwacja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 3/3
Trzypiętrowy budynek mieszkalny z apartamentami znajduje się w pobliżu Zadar 800 m od morza.…
$383,754
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Zaton, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Zaton, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Ten butikowy rozwój ośmiu luksusowych apartamentów jest doskonale położony w pierwszym rzędz…
$847,307
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Mieszkanie 3 pokoi w Zaton, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Zaton, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Ten butikowy rozwój ośmiu luksusowych apartamentów jest doskonale położony w pierwszym rzędz…
$2,05M
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Penthouse 3 pokoi w Opcina Sukosan, Chorwacja
Penthouse 3 pokoi
Opcina Sukosan, Chorwacja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 236 m²
Witamy w Sukošan. Hills, projekt, który doskonale łączy luksus, elegancję i śródziemnomorski…
$644,693
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Agencja
AGENCIJA Elite
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Penthouse w Opcina Privlaka, Chorwacja
Penthouse
Opcina Privlaka, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Sprzedajemy apartament typu penthouse z tarasem na dachu na drugim piętrze S202 w nowym budy…
$388,217
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Zadar, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 293 m²
W jednej z najbardziej ekskluzywnych dzielnic Zadar, zaledwie siedemdziesiąt metrów od morza…
$1,97M
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Zadar, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
W jednej z najbardziej ekskluzywnych dzielnic Zadar, zaledwie siedemdziesiąt metrów od morza…
$784,891
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Mieszkanie 3 pokoi w Zaton, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Zaton, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
W spokojnej Dalmacji Zaton, położony zaledwie piętnaście kilometrów od Zadar, znajduje się e…
$994,579
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Mieszkanie 1 pokój w Opcina Privlaka, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Opcina Privlaka, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
W uroczej miejscowości Privlaka, zaledwie kilka minut jazdy od Zadar, leży ekskluzywny proje…
$430,401
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Kolan, Chorwacja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Kolan, Chorwacja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 86 m²
Discover 3 luxury apartments in Mandre, Pag, just 300 metres from the beach. The modernly de…
$3,066
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Agencja
AGENCIJA Elite
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Mieszkanie 2 pokoi w Opcina Privlaka, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Opcina Privlaka, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 1
Sprzedajemy mieszkanie na pierwszym piętrze S102 w nowym budynku w Privlace koło Zadaru, z e…
$286,851
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Mieszkanie 2 pokoi w Nin, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Nin, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 77 m²
Liczba kondygnacji 2
Two-Bedroom Apartment in New Building with Pool, Nin, For Sale The apartment consists of: -L…
$441,754
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Mieszkanie 2 pokoi w Opcina Privlaka, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Opcina Privlaka, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 1
Sprzedajemy mieszkanie na pierwszym piętrze nowego budynku w Privlace, niedaleko Zadaru, z e…
$299,003
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Penthouse w Opcina Privlaka, Chorwacja
Penthouse
Opcina Privlaka, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 2
Sprzedajemy apartament typu penthouse z tarasem na dachu na drugim piętrze S201 w nowym budy…
$404,058
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Apartamenty wielopoziomowe w Nin, Chorwacja
Apartamenty wielopoziomowe
Nin, Chorwacja
$648,671
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Mieszkanie w Opcina Sukosan, Chorwacja
Mieszkanie
Opcina Sukosan, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Liczba kondygnacji 2
One-bedroom apartment in a new building, first row to the sea, Sukošan, 58,73 m² NKP Apartme…
$275,681
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Typy nieruchomości w Zadar County.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Zadar County, Chorwacja

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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Luksusowe
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