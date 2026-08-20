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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Nin, Chorwacja

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28 obiektów total found
Mieszkanie w Nin, Chorwacja
Mieszkanie
Nin, Chorwacja
НОВОСТРОЙКА 100 м ОТ  МОРЯ город НИН Р анняя стадия строительства . 📍 Тихая локаци…
$294,851
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Willa w Nin, Chorwacja
Willa
Nin, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 380 m²
Piękna nowoczesna willa z tradycyjnymi kamiennymi elementami w małym i cichym miejscu w pobl…
$1,14M
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Willa w Nin, Chorwacja
Willa
Nin, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 275 m²
Wybitna willa I liniowa w okolicy Nin, nowoczesna architektura i design - tuż przy plaży!W m…
$2,52M
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It Is RealtyIt Is Realty
Willa w Nin, Chorwacja
Willa
Nin, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 264 m²
Wspaniała współczesna willa na pierwszej linii do morza!W malowniczej miejscowości w pobliżu…
$2,46M
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Willa w Nin, Chorwacja
Willa
Nin, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 180 m²
Willa na pierwszej linii do morza w obszarze Zadar! Absolutnie urzekająca oferta!Ten uroczy …
$1,03M
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Apartamenty wielopoziomowe w Nin, Chorwacja
Apartamenty wielopoziomowe
Nin, Chorwacja
$648,671
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Nin, Chorwacja
Willa
Nin, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 197 m²
Unikalny nabrzeże ultra-nowoczesna willa w Zadarze w Ninie!To współczesna perspektywa przypo…
Cena na zgłoszenie
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Dom 2 pokoi w Nin, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Nin, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 111 m²
Liczba kondygnacji 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment B4 In a peaceful part …
$437,326
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Dom 3 pokoi w Nin, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Nin, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 1
Villa with 3 bedrooms, pool, and spacious yard, 1 km to Queen’s Beach Villa, covering an ar…
$873,544
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Mieszkanie 2 pokoi w Nin, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Nin, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 89 m²
Piętro 2/2
Two-Bedroom Penthouse in New Building with Pool, Nin, For Sale The apartment consists of: Li…
$498,219
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Mieszkanie 2 pokoi w Nin, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Nin, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 89 m²
Liczba kondygnacji 2
Two-Bedroom Apartment in New Building with Pool, Nin, For Sale The apartment consists of: -L…
$441,754
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Mieszkanie w Nin, Chorwacja
Mieszkanie
Nin, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/2
One-Bedroom Apartment in New Building with Sea View, Nin, For Sale The apartment consists of…
$220,324
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Mieszkanie 2 pokoi w Nin, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Nin, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, Apartment A1 In the peaceful par…
$420,718
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Mieszkanie 2 pokoi w Nin, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Nin, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 109 m²
Liczba kondygnacji 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, Apartment A4 In the tranquil par…
$437,326
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Mieszkanie 2 pokoi w Nin, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Nin, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 77 m²
Piętro 2/2
Two-Bedroom Penthouse in New Building with Pool, Nin, For Sale The apartment consists of: Li…
$498,219
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Mieszkanie 2 pokoi w Nin, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Nin, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 111 m²
Liczba kondygnacji 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, Apartment B4 In the tranquil par…
$437,326
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Mieszkanie 2 pokoi w Nin, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Nin, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 77 m²
Liczba kondygnacji 2
Two-Bedroom Apartment in New Building with Pool, Nin, For Sale The apartment consists of: -L…
$441,754
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Mieszkanie w Nin, Chorwacja
Mieszkanie
Nin, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/2
One-Bedroom Apartment in New Building with Sea View, Nin, For Sale The apartment consists of…
$220,324
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Dom 2 pokoi w Nin, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Nin, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 111 m²
Liczba kondygnacji 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment A3 In a peaceful part …
$437,326
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Dom 2 pokoi w Nin, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Nin, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment A1 In a peaceful part …
$420,718
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Mieszkanie 2 pokoi w Nin, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Nin, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment B1 In the peaceful par…
$420,718
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Mieszkanie 2 pokoi w Nin, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Nin, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 106 m²
Liczba kondygnacji 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment A2 In a peaceful part …
$420,718
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Mieszkanie 2 pokoi w Nin, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Nin, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 89 m²
Piętro 2/2
Two-Bedroom Penthouse in New Building with Pool, Nin, For Sale The apartment consists of: Li…
$498,219
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Mieszkanie 2 pokoi w Nin, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Nin, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 111 m²
Liczba kondygnacji 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, Apartment A3 In the tranquil par…
$437,326
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Dom 2 pokoi w Nin, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Nin, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment B1 In a peaceful part …
$420,718
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Mieszkanie 2 pokoi w Nin, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Nin, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 89 m²
Liczba kondygnacji 2
Two-Bedroom Apartment in New Building with Pool, Nin, For Sale The apartment consists of: -L…
$441,754
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Dom 2 pokoi w Nin, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Nin, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 109 m²
Liczba kondygnacji 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment A4 In a peaceful part …
$437,326
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Dom 2 pokoi w Nin, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Nin, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 106 m²
Liczba kondygnacji 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment A2 In a peaceful part …
$420,718
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