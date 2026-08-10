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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Opcina Pasman, Chorwacja

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domy
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9 obiektów total found
Dom 6 pokojów w Mrljane, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Mrljane, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 400 m²
Rozmieszczenie: Pašman wyspa Wybudowany: 2019 Centrum miasta: 11 km Morze: 1 km Odległość od…
$3,24M
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Willa w Mrljane, Chorwacja
Willa
Mrljane, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 414 m²
Pierwsza-Row- do-Sea Villa dla kilku pokoleń na wyspie Pasman w pobliżu Zadar. Brutalne wido…
Cena na zgłoszenie
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Dom 4 pokoi w Mrljane, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Mrljane, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Lokalizacja: Pasman Zbudowany: 2021 Morze: 30 m Centrum miasta: 1.5 km Odległość od lotn…
$1,53M
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Mrljane, Chorwacja
Willa
Mrljane, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
Ta luksusowa willa z basenem i widokiem na morze znajduje się w spokojnej okolicy zaledwie 2…
$1,66M
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Dom 4 pokoi w Zdrelac, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Zdrelac, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 1
Modern villa under construction, first row to the sea, Ždrelac, Pašman Island Situated in th…
$1,66M
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Dom w Pasman, Chorwacja
Dom
Pasman, Chorwacja
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 2
Semi-detached house, separate plots, sea view, 320 m2, Pašman,On the island of Pašman, there…
$302,118
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Dom 6 pokojów w Mrljane, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Mrljane, Chorwacja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
www.biliskov.com ID: 14680 Pašman Island, Dobropoljana Dom półoddzielny w pierwszym rzędzie …
$997,752
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Dom 3 pokoi w Zdrelac, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Zdrelac, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
Stone House with Two Separate Apartments, 100 m from the Sea, Ždrelac, Pašman In the village…
$1,05M
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Dom 5 pokojów w Zdrelac, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Zdrelac, Chorwacja
Pokoje 5
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
Stone house with swimming pool, 220 m2, near the sea, Ždrelac, Pašman A stone villa with a s…
$1,33M
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Parametry nieruchomości w Opcina Pasman, Chorwacja

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