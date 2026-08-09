Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Chorwacja
  3. Split-Dalmatia County
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Split Dalmatia County, Chorwacja

;
Split
51
Grad Makarska
43
Grad Split
124
Grad Trogir
87
Pokaż więcej
553 obiekty total found
Willa w Splitska, Chorwacja
Willa
Splitska, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 165 m²
Ta stylowa willa znajduje się wśród drzew sosnowych nad spokojną zatoką Adriatyku w Splitski…
$795,664
Zostaw prośbę
Willa w Necujam, Chorwacja
Willa
Necujam, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 230 m²
Turn- Key Luxury Seaview Villa na sprzedaż na wyspie Šolta - tylko 80m od morza!Ekstra nowoc…
$911,280
Zostaw prośbę
Willa w Grad Omis, Chorwacja
Willa
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 6
Powierzchnia 600 m²
Opis przedmiotu: Na sprzedaż znajduje się dom z pięknym widokiem na morze i okoliczne wyspy …
$665,628
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
LDV InvestLDV Invest
Dom 4 pokoi w Grad Trogir, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 370 m²
Rozmieszczenie: Ciovo Zbudowany: 2020 Centrum miasta: 5 km Morze: 0,6 km Odległość od lotnis…
$3,24M
Zostaw prośbę
Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 382 m²
Współczesna willa w budowie w Seget Vranjica w pobliżu Trogir, 250 metrów od morza, z cudown…
$1,93M
Zostaw prośbę
Willa w Split Dalmatia County, Chorwacja
Willa
Split Dalmatia County, Chorwacja
Sypialnie 12
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 2 000 m²
Fantastyczne oferty dla wyspa Brac i Dalmacja!Dwie nowo wybudowane wille na pierwszej linii …
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa w Split Dalmatia County, Chorwacja
Willa
Split Dalmatia County, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 255 m²
Położony w spokojnej wsi wsi Vrbanj na wyspie Hvar, ta czarująca śródziemnomorska willa jest…
$1,58M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Opcina Marina, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Opcina Marina, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 315 m²
Lokalizacja: Sevid Wybudowany: 2022 Centrum Rogoznica: 15 km Morze: 0,3 km Odległość od lotn…
$1,65M
Zostaw prośbę
Willa w Necujam, Chorwacja
Willa
Necujam, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 230 m²
Rzadkie nieruchomości na pierwszej linii na wyspie Solta - willa o powierzchni 2000 m2!Położ…
$1,58M
Zostaw prośbę
Willa w Veliko Brdo, Chorwacja
Willa
Veliko Brdo, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Cztery supernowoczesne wille z basenem na Riwierze Makarskiej z panoramicznym widokiem na mo…
$1,38M
Zostaw prośbę
Dom 7 pokojów w Split Dalmatia County, Chorwacja
Dom 7 pokojów
Split Dalmatia County, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 250 m²
Angielski jest bogatym i wszechstronnym językiem mówionym przez miliony ludzi na całym świec…
$4,12M
Zostaw prośbę
Willa w Grad Omis, Chorwacja
Willa
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Ten ekskluzywny pierwszy rząd do kompleksu morskiego na sprzedaż na oszałamiającej Riwierze …
$1,32M
Zostaw prośbę
Willa w Grohote, Chorwacja
Willa
Grohote, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 265 m²
Unikalna nowoczesna willa na pierwszej linii do morza na wyspie Solta!Villa jest na ostatnim…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa w Grad Omis, Chorwacja
Willa
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 250 m²
Gorąca wyprzedaż!Cena spadła z 1 700 000 eur do 1 105 000 eur!Sprzedaż tego bogatego mieszka…
$1,26M
Zostaw prośbę
Willa w Grad Split, Chorwacja
Willa
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 370 m²
Luksusowa willa jest dostępna na sprzedaż w wysokim stanie shell- and-core, znajduje się w s…
$2,06M
Zostaw prośbę
Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 303 m²
Ta niezwykła willa znajduje się w trzecim rzędzie. Podobnie jak inne właściwości Royal Hill …
$1,67M
Zostaw prośbę
Willa w Splitska, Chorwacja
Willa
Splitska, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
BRAČISLAND, SPLITSKA - nowoczesna willa rodzinna z basenem, tarasem na dachu i widokiem na m…
$914,920
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Split Dalmatia County, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Split Dalmatia County, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 303 m²
Lokalizacja: Podstrana Zbudowany: 2023 Morze: 1 km Lotnisko: 30 km Split centrum: 10 km …
$2,22M
Zostaw prośbę
Willa w Split Dalmatia County, Chorwacja
Willa
Split Dalmatia County, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 000 m²
Absolutnie oszałamiająca willa na wyspie Brač, położona w pierwszym rzędzie do morza na eksp…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa w Grad Split, Chorwacja
Willa
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 308 m²
Beautiful WATERFRONT STONE VILLA ON A UNIQUE LOCATION, ON HUGE LAND OF 8 414 SQM!Berth dla m…
$4,04M
Zostaw prośbę
Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 310 m²
Luksusowy design willa z basenem w obszarze Trogir, 1 km od morza, na 7000 m2 ziemi!Ta wyjąt…
$1,83M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Split Dalmatia County, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Split Dalmatia County, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Położony na pięknej wyspie Brac, ten wspaniały dom nad morzem został zbudowany w 2003 roku i…
$2,00M
Zostaw prośbę
Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Powierzchnia 400 m²
Na najbardziej sought- after pierwszej pozycji linii w Seget Vranjica, w południowej części …
$2,08M
Zostaw prośbę
Willa w Grad Trogir, Chorwacja
Willa
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 326 m²
Ta architektonicznie unikalna, 3-poziomowa willa znajduje się w drugim rzędzie od morza w no…
$1,96M
Zostaw prośbę
Willa w Split Dalmatia County, Chorwacja
Willa
Split Dalmatia County, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Tuż za Splitem, w spokojnym śródziemnomorskim otoczeniu otoczonym naturą, stoi ta wyjątkowo …
$1,94M
Zostaw prośbę
Willa w Necujam, Chorwacja
Willa
Necujam, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 254 m²
Nowy luksusowy ośrodek pierwszego rzędu otoczony dziewiczą śródziemnomorską przyrodą w magic…
$1,72M
Zostaw prośbę
Willa w Split Dalmatia County, Chorwacja
Willa
Split Dalmatia County, Chorwacja
Sypialnie 11
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 639 m²
Luksusowe wille z basenem na 1. line- 2d do morza, przy plaży, na pięknej wyspie Brac w dzie…
$2,04M
Zostaw prośbę
Willa w Grad Split, Chorwacja
Willa
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 450 m²
Luksusowa, nowoczesna willa z basenem na wzgórzach nad Splitem 3 km. Z morza!Willa znajduje …
$1,73M
Zostaw prośbę
Willa w Opcina Podgora, Chorwacja
Willa
Opcina Podgora, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 302 m²
Fenomenalna nowoczesna elegancka willa w atrakcyjnej lokalizacji w elitarnym kurorcie turyst…
$2,20M
Zostaw prośbę
Willa w Drvenik Veliki, Chorwacja
Willa
Drvenik Veliki, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Bardzo niezwykła willa z basenem zaledwie 50 metrów od morza w Bobovisce na wyspie Brac!Unik…
$800,555
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Split Dalmatia County.

wille

Parametry nieruchomości w Split Dalmatia County, Chorwacja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się